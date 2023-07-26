В Нижневартовске ребенок сломал ключицу в детском саду

Жительница Нижневартовска забрала из детского сада № 80 "Светлячок" ребенка со сломанной ключицей. Об инциденте в соцсетях города сообщила мама ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, инцидент произошел 25 июля. Ребенка забирала бабушка. Девочка сообщила, что упала и ударилась. Воспитатель сказала бабушке, что ребенок упал со стула, но его поймали. Во время одевания ребенок начал кричать и плакать.

Они обратились в травмпункт окружной больницы, где был поставлен диагноз "закрытый перелом ключицы".

Женщина сообщает, что инциденты в этом саду были и раньше: 23 мая ребенку выбили зуб в детском саду, в апреле - сломали очки, а воспитатель якобы не заметил, что ребенок ходит с одной линзой.

Заместитель директора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов заявил о проведении служебной проверки в детском саду №80 "Светлячок". Сейчас все обстоятельства выясняют специалисты департамента образования администрации Нижневартовска, находятся на связи с мамой воспитанницы.