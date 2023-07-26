26 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга хотел угнать машину у судебных приставов

Житель Екатеринбурга попытался угнать автомобиль, когда за ним пришли судебные приставы. В итоге машина была арестована.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, владелец авто уклонялся от уплаты долга по кредиту свыше 800 тысяч рублей. Должник игнорировал требования о явке на прием к приставам, а денег на его счетах не хватало для погашения задолженности. Сотрудники ФССП установили, что в собственности мужчины есть автомобиль "Форд Фокус" и приняли решение об аресте транспортного средства.

Машину обнаружили во дворе на улице Ангарской в Екатеринбурге, после чего был составлен акт описи и ареста имущества. Когда встал вопрос об изъятии авто, судебные приставы неожиданно встретили попытку отпора. В ходе эвакуации уралец сел за руль и попытался съехать с эвакуатора. Однако у него ничего не вышло, поскольку ехать он мог только в тупик либо обратно на эвакуатор.

В итоге водитель забрал вещи из салона, вернул авто на эвакуатор и отдал ключи. Сейчас машина направлена на ответственное хранение в спецорганизацию. Если хозяин в ближайшее время не погасит задолженность, "Форд" направят на оценку и реализацию на торгах в Росимущество.

Теги: приставы, автомобиль, арест, долг, Екатеринбург


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