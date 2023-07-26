На Полевском тракте пассажир вылетел из машины через лобовое стекло

На 15 км Полевского тракта произошло смертельное ДТП. В 23.24 25 июля там погиб пассажир "Шкода Октавия", вылетев на проезжую часть через лобовое стекло. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительным данным, машина двигалась со стороны Горного Щита в сторону Екатеринбурга. Из-за невнимательности водитель съехал с проезжей части и врезался в барьерное ограждение. В результате 60-летний пассажир выпал с переднего сидения на проезжую часть, где на него сразу же наехал "ВАЗ 2111", двигавшийся в том же направлении. По предварительной информации, в момент ДТП мужчина не был пристегнут штатным ремнем безопасности.

Водитель "Шкоды Октавия" с различными травмам был доставлен в 24 ГКБ, пассажир скончался на месте.

"Шкоду Октавия" вел 42-летний мужчина со стажем управления авто 15 лет. За это время 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ. В момент ДТП у него было установлено 1,036 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. За рулем "ВАЗ 2111" находился 39-летний водитель со стажем 9 лет. За этот период привлекался 22 раза. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Для установления предварительных причин аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Организовано расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.