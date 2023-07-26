Западу пока не удается согласовать план обучения украинских летчиков на F-16

План обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не согласован, из-за этого получение Киевом самолетов задерживается, сообщает издание Politico.

По данным газеты, Вашингтону и его союзникам предстоит решить, где именно будут проходить подготовку украинские летчики. Один из вариантов - обучение в американском городе Тусон (штат Аризона), однако, утверждают источники, "эта идея не получила особого развития".

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу, где они будут обучать украинских пилотов.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что европейские союзники США надеются начать подготовку в течение лета, вероятнее всего в Европе, пишет ТАСС.

Отметим, пока ни одна страна НАТО не дала твердых гарантий передачи Украине F-16. В СМИ появлялась информация о том, что самолетами поделятся Нидерланды и Дания, но подтверждения нет. США не собираются передавать истребители этого типа.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что страны НАТО передадут Киеву F-16 не раньше начала 2024 года.