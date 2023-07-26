Социологу Борису Кагарлицкому* ФСБ вменяет призывы к терроризму

Социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, его дело расследует управление ФСБ по Республике Коми.

Телеграм-канал общественно-политического журнала "Рабкор", в котором работает Кагарлицкий*, сообщил со ссылкой на адвоката Сергея Ерохова: "Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого*. Предъявляют ч.2 ст.205.2 УК РФ. На данный момент его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения".

Вменяемая Кагарлицкому статья – это "призывы к терроризму с использованием интернета". Политолог не признает вину.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ