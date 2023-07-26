26 Июля 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Челябинской области уволил куратора нацпроектов

Губернатор Алексей Текслер уволил начальника управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлану Мишукову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, она уволена с 1 августа по собственной инициативе.

Напомним, управление проектной деятельности было создано в декабре 2019 года. Оно будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов. Мишукова руководила управлением с января 2020 года.

Теги: отставка, Светлана Мишукова,


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