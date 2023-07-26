Клишас после слов Картаполова ушел искать "большую войну" в поправках о призывном возрасте

Сенатор Андрей Клишас высказался о словах главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Последний заявил, что поправки о расширении границ призывного возраста написаны "для большой войны и общей мобилизации".

"После такого комментария уважаемого коллеги Картаполова нужно, конечно, еще раз прочитать закон после голосования в Госдуме. Ни признаков мобилизации, ни большой войны там не было", - написал Клишас в своем telegram-канале.

Напомним, 25 июля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект об увеличении на три года призывного возраста. Теперь россиян будут призывать с 18 до 30 лет (до сих пор – с 18 до 27 лет). При этом не предусматривается переходного периода – уже в весенний призыв 2024 г. в армию могут попасть те, кто уже готовился уйти в запас. Добиться единогласного одобрения авторам законопроекта не удалось. За проголосовали только 335 депутатов, против были 13, 28 воздержались. Представитель "Единой России" Андрей Красов заявил: "Армия получит более качественных военнослужащих, потому что военкоматам будет из кого выбрать". Во время обсуждения документа в Госдуме Картаполов заявил, что "этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает".

Сказанные Картаполовым слова о большой войне и всеобщей мобилизации – далеко не первая его попытка высказаться о поправках. Ранее он уже высказывал несколько версий, почему это кажется ему хорошей идеей. Например, потому что об этом просит большое количество несчастных 18-летних, которые прямо сейчас хотят отслужить в армии. Также он заявлял, что служба в армии – право граждан, и Госдума всего лишь расширяет их права.

Позже в комментарии Shot Картаполов заявил, что "нормальные люди понимают, что иметь постоянно подготовленный нормальный мобилизационный резерв — это нужно и правильно и это необходимо для обеспечения обороноспособности России".