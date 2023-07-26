Клишас после слов Картаполова ушел искать "большую войну" в поправках о призывном возрасте

26 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Клишас после слов Картаполова ушел искать "большую войну" в поправках о призывном возрасте

Сенатор Андрей Клишас высказался о словах главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Последний заявил, что поправки о расширении границ призывного возраста написаны "для большой войны и общей мобилизации".

"После такого комментария уважаемого коллеги Картаполова нужно, конечно, еще раз прочитать закон после голосования в Госдуме. Ни признаков мобилизации, ни большой войны там не было", - написал Клишас в своем telegram-канале.

Напомним, 25 июля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект об увеличении на три года призывного возраста. Теперь россиян будут призывать с 18 до 30 лет (до сих пор – с 18 до 27 лет). При этом не предусматривается переходного периода – уже в весенний призыв 2024 г. в армию могут попасть те, кто уже готовился уйти в запас. Добиться единогласного одобрения авторам законопроекта не удалось. За проголосовали только 335 депутатов, против были 13, 28 воздержались. Представитель "Единой России" Андрей Красов заявил: "Армия получит более качественных военнослужащих, потому что военкоматам будет из кого выбрать". Во время обсуждения документа в Госдуме Картаполов заявил, что "этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает".

Сказанные Картаполовым слова о большой войне и всеобщей мобилизации – далеко не первая его попытка высказаться о поправках. Ранее он уже высказывал несколько версий, почему это кажется ему хорошей идеей. Например, потому что об этом просит большое количество несчастных 18-летних, которые прямо сейчас хотят отслужить в армии. Также он заявлял, что служба в армии – право граждан, и Госдума всего лишь расширяет их права.

Позже в комментарии Shot Картаполов заявил, что "нормальные люди понимают, что иметь постоянно подготовленный нормальный мобилизационный резерв — это нужно и правильно и это необходимо для обеспечения обороноспособности России".

Теги: Андрей Клишас, Андрей Картаполов, поправки, призывной возраст


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.07.2023 15:13 Мск Госдума на три года увеличила призывной возраст россиян
Ранее 25.07.2023 12:45 Мск "Единоросс" Картаполов – об увеличении призывного возраста до 30 лет: "Нормальные люди понимают"
Ранее 25.07.2023 09:30 Мск Верхнюю границу призывного возраста повысят до 30 лет без переходного периода
Ранее 21.07.2023 13:58 Мск Служить в армии – это право гражданина, поэтому мы расширили права – Картаполов
Ранее 21.07.2023 09:54 Мск Госдума не станет поднимать возраст начала призыва до 21 года – поправка
Ранее 14.07.2023 01:05 Мск Картаполов: Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Ранее 31.05.2023 04:08 Мск Кабмин РФ поддержал законопроект о повышении призывного возраста
Ранее 14.03.2023 02:01 Мск Госдума: даже после повышения призывного возраста можно будет добровольно отправиться в армию в 18 лет
Ранее 13.03.2023 14:28 Мск В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы
Ранее 03.03.2023 08:46 Мск Осенний призыв может пройти с учетом изменения призывного возраста - сенатор
Ранее 22.12.2022 08:51 Мск Чтобы повысить возраст призыва Госдуме, придется принять поправки в закон - Картаполов
Ранее 21.12.2022 16:09 Мск Возраст призыва в России повысят с 18 до 21 года, призывной возраст – до 30 лет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети