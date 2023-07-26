26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга ограничат движение в День строителя

В связи с проведением Дня строителя будет ограничено движение транспорта на центральных улицах Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным мэрии, в течение всего дня 12 августа будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина, на участке от улицы 8 Марта до улицы Пушкина. Организаторы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Крупнейший отраслевой праздник пройдет в Екатеринбурге 12 августа в рамках фестивальной недели, посвященной 300-летию уральской столицы. На площадке Исторического сквера запланированы строительные мастер-классы и выставка спецтехники. Состоится конкурс "Миссис Стройкомплекс", летняя спартакиада предприятий строительного комплекса, национальные и региональные конкурсы профессионального мастерства, фотопроект "Моя строительная династия" и велозаезд.

Свои развлечения подготовят и екатеринбургские строительные компании, а среди работников отрасли будут разыграны подарки. Завершением праздника станет концерт хедлайнеров – певца Леонида Агутина и группы Reflex.

Теги: День строителя, движение, праздник, Екатеринбург


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