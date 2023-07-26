26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

УК освободят от госпошлин за подачу исков на должников

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации в России хотят освободить от уплаты госпошлины, если они подают в суд на злостных неплательщиков.

Соответствующий проект закона планируется внести на рассмотрение депутатов Госдумы в ближайшее время. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Думы по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев, предприятия в сфере ЖКХ часто вынуждены обращаться в суд с заявлениями о взыскании задолженностей с недобросовестных плательщиков. По его словам, мера позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия жилищно-коммунальной сферы. Кроме того, освобождение управляющих компаний от уплаты пошлины снизит и финансовое бремя для россиян.

Как заявила председателя подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, долги граждан за ЖКХ в 2022 году превысили 800 млрд руб., а затраты УК на госпошлину при взыскании задолженности за ЖКУ составили 4,2 млрд руб., при том, что взыскано было 188,3 млрд руб. Киракосян считает, что предложенная мера не поспособствует снижению задолженности за ЖКУ, сообщают "Известия".

Ранее стало известно о том, что в России поменяется система оплаты ЖКУ.

Теги: УК, ЖКХ, ЖКУ


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2023 02:03 Мск В России поменяется система оплаты ЖКУ
Ранее 05.07.2023 05:00 Мск СМИ: УК оштрафуют за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

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