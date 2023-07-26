26 Июля 2023
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Фото: t.me/razgruzka_vagnera/скрин

Британские парламентарии предложили признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Комитет по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании выступил за ужесточение санкций в отношении ЧВК "Вагнер".

Парламентарии хотят признать ее террористической организацией, сообщает Reuters со ссылкой на доклад профильного комитета. Как считают законодатели, правительству страны не хватает системности в подходе к "Вагнеру". Парламентарии призвали к введению ограничений против "сети организаций", действующих в интересах данной ЧВК.

Как отметила глава комитета по иностранным делам Палаты общин, депутат от правящей Консервативной партии Алиша Кернс, "Вагнер" теперь действует не только в Европе, но и в Африке.

В британском правительстве указали, что Лондон ввел санкции в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина еще в 2020 году, сама компания попала в британский черный список в марте 2022 года.

Ранее Пригожин назвал ударом «ниже пяток» санкции, введенные Канадой против компании "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Теги: ЧВК, Вагнер, Великобритания, санкции


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