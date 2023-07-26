В России произошел трехкратный рост на новые китайские авто

Спрос на новые китайские автомобили в России по итогам первого полугодия увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года,

Как говорится в исследовании "Авито авто", на авто с пробегом спрос вырос на 33%. Эксперты сервиса проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей китайского производства на платформе в январе - июне. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 209,5%.

При этом доля китайских моделей в структуре предложения новых машин на "Авито авто" год к году выросла в четыре раза и за полугодие достигла 46,8%.

Что касается стоимости китайских машин, в первом полугодии 2023 года средняя цена на новый автомобиль из КНР составила 2,9 млн руб., а на подержанный - 1,7 млн руб.

Лидирующую позицию на отечественном рынке новых автомобилей китайского производства заняла модель Haval Jolion со средней ценой 2,3 млн руб., сообщает ТАСС.

Напомним, автопром столкнулся с новой проблемой, а все новое — хорошо забытое старое, но если в советские годы могла быть нехватка запчастей для отечественных машин, то теперь — нет запчастей даже для китайских. Почему так происходит? Одна из причин — перегруз на железной дороге из Поднебесной, большинство деталей доставляются из КНР на поездах.