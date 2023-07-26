В России страховщиков захотели наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО

В Кодексе об административных правонарушениях России могут появиться новые составы правонарушений.

Речь идет о воспрепятствовании заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения со стороны страховых компаний. Об этом следует из официального ответа Минфина на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, который касался оформления полиса для такси. По словам парламентария, у таксистов есть "серьезные трудности" при его оформлении. Страховые компании не справляются с этим видом обязательного страхования, отказывают таксистам в его оформлении.

В документе, который подписал заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников, говорится о проработке вопроса дополнения статьи 15.34.1 КоАП РФ новыми составами административных правонарушений. Они предусматривают привлечение к административной ответственности за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО либо воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО.

Минфин отмечает, что водитель вправе обратиться в Российский союз автостраховщиков, если страховая компания отказывается либо уклоняется от заключения договора ОСАГО.

По законодательству, необоснованный отказ страховой организации от заключения договоров ОСАГО грозит штрафом для должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Ранее Центробанк РФ поддержал запуск краткосрочных полисов ОСАГО.