В России появится ГОСТ на одежду для школьников

В России во втором полугодии 2024 года появился ГОСТ на школьную форму.

Как заявили в Роскачестве, он будет не только описывать, что входит в понятие формы, но и предъявлять ряд требований к такой одежде: например, по проницаемости влаги и воздуха. Отмечается, что стандарт преследует главную цель — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой школьной одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов.

В комплект формы для учащихся входят: блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Из документа следует, что школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности ее использования. Она не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Эксперты считают, что одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, а ее материалы — устойчивыми к окрашиванию, плюс размер формы не может меняться после пяти стирок.

Производители одежды уже выступают против новых норм, поскольку компании и так уже выпускают изделия, которые должны соответствовать техническому регламенту о безопасности одежды для детей.

Как сообщил гендиректор "Павлово-Посадского камвольщика" (производит шерстяные ткани) Константин Коневего, запросы от производителей формы уже упали на треть, они закупают более бюджетные китайские и турецкие синтетические ткани. Поэтому сама идея ГОСТа теряет актуальность: будут ли иностранные производители тканей исполнять стандарт и как в условиях моратория на проверки можно контролировать процесс, сообщают "Известия".

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России не будет единой школьной формы.