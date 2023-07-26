26 Июля 2023
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Общество В России
Фото: prokuratura.ur.ru

В России могут запретить деятельность коллекторов

В России захотели запретить деятельность коллекторских агентств.

Соответствующий проект закона разработали депутаты от ЛДПР. Документ направлен на заключение в кабмин РФ. В нем также говорится о запрете для банков продавать долги своих клиентов третьим лицам - тем же коллекторам.

Как считают эксперты, стоит не запрещать работу тех, кто выбивает долги, но необходимо усилить контроль за ними.

Депутаты также пожаловались в Банк России на то, что коллекторы нередко пытаются повторно взыскивать уже выплаченные кредиты. От регулятора требуют внедрить алгоритм, который исключит такие случаи.

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заявил, что прежде всего, необходимо ограничить максимальный размер ставки по кредитам и более серьезно регулировать деятельности микрофинансовых организаций.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, сегодня более половины россиян выплачивает от одного до трех кредитов, из них более 30% тратят на обслуживание долга большую часть своих ежемесячных доходов. Не менее 8,6 млн граждан являются неплательщиками. Отмечается, что сегодня в стране официально зарегистрированы 520 коллекторских агентств, сообщают "Известия".

Теги: коллекторы, долги, кредиты


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