26 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Треть компаний в РФ повысили зарплаты сотрудникам во II квартале

Каждый третий работодатель в России повысил жалования своим сотрудникам во II квартале.

Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", за первое полугодие средняя зарплата увеличилась на 14%, до 58,4 тыс. руб. в месяц, говорят в "Авито Работа". Чаще всего больше стали получать специалисты в сферах страхования, банковского дела, промышленности, маркетинга и IT.

На фоне дефицита кадров всё больше компаний пытаются удержать своих сотрудников, улучшая условия работы. Как считают эксперты, спрос на сотрудников сохранится в ближайшие месяцы, а компании проявят заинтересованность к молодым специалистам и кандидатам старших возрастов, сообщают "Известия".

Ранее в Совфеде предложили смириться с низкими зарплатами в автопроме.

Теги: зарплаты, работа


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