МВФ повысил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд повысил прогноз по росту российской экономики с 0,9% до 1,7%.

Как говорится в июльском обзоре World Economic Outlook, это связано с сильными показателями первого полугодия 2023 года, стабильной ситуацией на рынках розничной торговли, строительства и промышленности.

На 2024 год эксперты организации сохранили прогноз экономического роста в РФ на уровне 1,3%.

Это третье улучшение оценки фонда в текущем году. В предыдущем докладе прогноз роста ВВП РФ повысился с 0,3%, ожидавшихся в январе, до 0,7%. В январе МВФ пересмотрел свои прогнозы по экономической динамике в стране со спада на 2,3% до роста на 0,3%, сообщают "Ведомости".

Тем временем, согласно прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция в России составит 5,3%. Центробанк ожидает уровень инфляции в диапазоне 4,5–6,5%. Цель регулятора по инфляции — 4%.