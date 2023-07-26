26 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

"Киви банк" частично ограничил вывод средств и снятие наличных

"Киви банк" группы Qiwi, из-за предписания ЦБ РФ частично ограничил вывод денег физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Как заявили в кредитной организации, у регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации. Предписание вступает в силу с 26 июля. В банке отметили, что выявленные недочеты типичны для крупных организаций уровня "Киви банка". Организация надеется оперативно устранить выявленные недочеты, сняв введенные ограничения.

Пополнение счетов сотовых операторов, перевод средств на кошельки, кроме самого Qiwi, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi выполняется в обычном режиме, сообщает ТАСС.  

Теги: Киви банк, Qiwi, ЦБ РФ


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