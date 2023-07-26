СМИ: Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от наказания

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России сочла возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в автоаварии со смертельным исходом.

Это связано "с изменением обстановки", сказано в опубликованном на сайте ВС определении. Решение принято с учетом обстоятельств уголовного дела и данных о личности осужденного, проходящего военную службу по контракту в зоне специальной военной операции.

Это случилось через несколько дней после вступления в силу закона, который разрешил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности за нетяжкие преступления, но ВС предпочел сделать это по другим основаниям.

В своем определении суд сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более 1,5 лет и в настоящее время осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО", а следовательно, он больше не представляет опасности для общества, сообщает "Коммерсант".