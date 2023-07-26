26 Июля 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: АиФ/ Карина Тартачная

"Прорыв года" Владимирской области - составляющие экономического успеха

Ковидные ограничения вовсе не плавно перешедшие в колоссальное санкционное давление на экономику России в связи с началом СВО стали серьезным испытанием на прочность для страны. И, как не раз отмечал президент Владимир Путин, российская экономика продемонстрировала миру эффективную устойчивость. Несмотря и вопреки.

Региональное самочувствие - мерило устойчивости экономики

Когда экономисты и эксперты говорят об экономике в целом, рассматривается сразу комплекс факторов, но не будет преувеличением сказать, что устойчивость экономической системы прежде всего складывается из социально-экономического самочувствия регионов РФ. Федеральные власти это полностью осознают и в последние годы постоянно совершенствуют систему мер по господдержке предприятий, отдельных отраслей, регионов, которые являются одновременно и мотиватором, и реальной помощью в развитии субъектов РФ.

Не стоит объяснять, что все механизмы, разработанные и профинансированные центром, не могут принести достойный эффект, если не будет наиболее важной составляющей - грамотной, комплексной и настойчивой работы региональных властей, организовать которую сегодня одна из основных задач губернаторов. Оценка качества их работы отражается в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ. Презентация рейтинга по итогам 2022 года прошла в рамках мероприятий Международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

Логотип выставки "ИННОПРОМ"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Для нас рейтинг не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики. Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал. И дальше они могут стать основой для разработки новых общесистемных или отраслевых мер поддержки. Либо будут использованы коллегами из других регионов с поправкой на свою специфику", – подчеркнул в ходе презентации рейтинга глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Денис Мантуров(2022)|Фото: Накануне.RU

Данная работа проводится в первую очередь для того, чтобы вовлечь регионы в развитие промышленного комплекса, определить точки роста развития субъектов, обеспечить обмен опытом по лучшим региональным практикам, и конечно, выявить слабые и сильные стороны субъектов, чтобы сформировать комплексный подход к дальнейшему развитию отрасли.

Прорыв года - за счет чего?

Пожалуй, одним из самых позитивных показателей проведенного специалистами рейтинга, и как раз опытом, достойным к распространению, стал стремительный взлет сразу на 33 позиции вверх Владимирской области, регион за минувший год поднялся с 55-го места на 22-е.

владимирская область(2023)|Фото: kovrovsegodnya.ru

Не будем петь дифирамбы столь впечатляющему результату, который был оценен как "Прорыв года", рассмотрим гораздо более важную позицию - как, за счет чего и благодаря чему региону удалось показать столь мощную динамику в развитии экономики.

Александр Авдеев(2023)|Фото: Накануне.RU

Когда журналисты, работающие на площадке "Иннопром-2023" поинтересовались у губернатора Владимирской области Александра Авдеева, так сказать, секретом успеха, глава региона ответил:" 2021 и 2022 год мы потратили на то, чтобы воспользоваться всей палитрой по поддержке наших предприятий. Это и получение субсидий на строительство промтехнопарков, это и включение парков в реестр на получение поддержки министерства промышленности, это и организация особой экономической зоны, и возможность финансирования отдельных проектов, и возможности возмещения предприятиям части затрат, которые они понесли при реализации своих инвестпроектов. Вот, когда мы запустили все эти механизмы, то отдача в работе промышленных предприятий не заставила себя ждать. Они быстро начали наращивать инвестиции и реализовывать новые проекты. Соответственно, это дало эффект и темпы роста двадцать второго и двадцать третьего годов это показали".

Краткая справка. Система мер поддержки бизнеса во Владимирской области сформирована комплексно. Создан областной Фонд развития промышленности, организована работа с производителями по принципу одного окна. Для обеспечения финансирования предприятий докапитализирован региональный ФРП (138,3 млн. рублей). Формируются особые экономические зоны, перспективные промышленные центры, индустриальные парки, промышленные кластеры, в рамках развития которых 4 проекта получили региональные меры господдержки на общую сумму 71,4 млн. руб. Регионом принят первый в России закон Владимирской области об ответственном ведении бизнеса. Основная задача закона – оказать разностороннюю поддержку финансово устойчивым компаниям, которые являются «чистыми» с точки зрения законодательства в сфере защиты прав человека и экологии, уплаты налогов, обеспечения надлежащих условий труда работников, борьбы с коррупцией и поддержания условий справедливой конкуренции. Предприятия, прошедшие согласование, будут на первых этапах получать сокращённый трафик по прохождению административных процедур.

Коллаж, экономика, промышленность, рост(2022)|Фото: Накануне.RU

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига в своем telegram-канале написал, что вручение премии – огромная победа команды губернатора Александра Авдеева, глав районов, бизнеса региона, общественных организаций.

"Мы поднялись на 33 позиции и заняли 22 место. Несмотря на санкционное давление, изменение логистических цепочек в регионе создаются особые экономические зоны, индустриальные парки, промышленные кластеры. В регионе действуют комплексные механизмы поддержки, создаются качественные условия для привлечения инвесторов. Разрабатываются нормативно-правовые акты, позволяющие бизнесу комфортно развиваться", - написал Ремига, уточнив, что в российском и международном инвестиционном сообществе сформирован образ Владимирской области как региона, благоприятного для развития и ведения бизнеса.

Еще одним фактором, который крайне важен для позитивного экономического развития региона губернатор Александр Авдеев считает организацию работы по использованию потенциала как внутрироссийской, так и международной кооперации.

Александр Авдеев(2023)|Фото: Накануне.RU

"В прошлом году, например, мы подписали соглашение о межрегиональном кластере с республикой Удмуртией, - рассказал Александр Авдеев, - Это позволяет нашим предприятиям обмениваться технологиями, специалистами и вместе расти. Мы находим партнеров и за рубежом. Недавно была осуществлена миссия в Беларусь".

На 2023-2024 год региональными властями запланирована и уже ведется работа по укреплению торгово-экономических связей с странами Ближнего Восток и Северной Африкой, а также с Китаем. В основу Региональной Программы развития экспорта была положена планомерная экспортная экспансия в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Эксперты о причинах "Прорыва года" Владимирской области

В плане кооперационных связей играет свою роль тот факт, что Владимирская область сегодня – один из наиболее экономически развитых и инфраструктурно-обустроенных регионов Центральной России. Отличительная особенность Владимирской области – диверсифицированная экономика. Это позволяет, несмотря на сложную геополитическую обстановку и ограничения, обеспечивать рост основных показателей.

Заместитель директора Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент Александр Илларионов в разговоре с Накануне.RU отметил, что власти региона работают эффективно, удается использовать близость региона к Москве.

александр илларионов(2023)|Фото: vedom.ru/ Александр Известков

"Положительный эффект от близости к Москве – рядом находятся инвесторы. Конкурентная борьба идет между всеми регионами. Я считаю, что у нашей области получается (работать эффективно – прим.)", - сказал Илларионов.

Эксперт полагает, что в регионе развит инвестиционный климат, и это надо максимально эффективно использовать. "Появление новых инвесторов, в том же Камешковском районе, например, и то внимание, которое уделяют Суздалю, где тоже появляются инвесторы, использование таких благоприятных возможностей, как тысячелетие Суздаля, - внимание не только к городу, но и к области. ", - отметил Александр Илларионов.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с журналистом Накануне.RU высказал мнение, что следует помогать регионам, выделяя даже не миллионные, а миллиардные премии.

николай арефьев, госдума(2023)|Фото: ast.mk.ru

"Я четыре года назад был на Ковровском заводе, где делали мотоциклы. Это стоящее предприятие, выпускающее много транспортных средств, в том числе, колесные тракторы. Тогда они делали восемь модификаций, сейчас – 11. Также там производят станки с числовым программным управлением и сами же на них работают. Даже по одному этому заводу можно определить, что там реально многое делается", - отметил Арефьев.

Справка. Индекс промышленного производства (ИПП) во Владимирской области в январе-мае 2023 г. относительно января-мая 2022 г. по предприятиям обрабатывающих производств составил 109,3% (май 2023 г. к маю 2022 г. – 125,0%). Сразу несколько проектов в сфере развития индустриальных парков, промышленных кластеров получили региональные меры господдержки в 2022 году на общую сумму 71,4 млн. рублей. Это ПАО «Ставровский завод АТО» – 32 млн. рубле. на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капвложениями в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации НИП по строительству производственного комплекса на территории индустриального парка; ООО «ПродСервис» (Собинский район) – 14 млн рублей на реализацию НИП по созданию мясоперерабатывающего комплекса в рамках формируемого кластера в сфере пищевой промышленности; АО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (Петушинский район) – 19 млн рублей на реализацию НИП по модернизации завода по производству лекарственных препаратов в рамках формирования кластера «Фармацевтическая долина»; ООО «Магистраль» (г. Гусь-Хрустальный) – 6,4 млн рублей на реализацию НИП по строительству и запуску линии упрочнённого стекла в рамках создания кластера стекольной промышленности.

Малый бизнес и его немалый вклад в региональную экономику

Еще одним позитивным и достойным показателем эффективности работы региональных властей в области промышленной политики стало первое место в ЦФО по доле обрабатывающих производств в общем обороте малых предприятий с показателем 25,3 процента. Отметим, что эта доля в 2 раза выше, чем средний показатель по ЦФО и в целом по России.

"По величине оборота предприятий обрабатывающих производств – 102,8 млрд рублей – наш регион занимает 4 место в ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей. Только по упрощённой системе налогообложения за 2022 год консолидированный бюджет области пополнился на 6,4 млрд рублей. Таких высоких показателей удалось достичь благодаря качественной работе, которая проделана в последние годы. Несмотря на пандемию, санкционное давление, смену логистических цепочек нам удалось не только сохранить обрабатывающие производства, но и прирасти по этим показателям. Диалог с бизнес-сообществом не прекращался, благодаря чему были вовремя разработаны и приняты эффективные меры поддержки", – подчеркнул губернатор Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Наверное, ключевые слова в оценке ситуации губернатором - "Диалог с бизнес-сообществом не прекращался". И не прекращается. Как пример организации площадок диалога - регионом проведено более 10 мероприятий с участием свыше 120 промышленных предприятий и организаций. Наиболее значимые из них: «Промышленный конгресс» и ставший уже традиционным ежегодный «Владимирский инвестиционный конгресс», который в конце этого года пройдет в Суздале, готовящемся в 2024 будет отмечать 1000-летие своей истории.

Александр Авдеев: Делаем максимум, чтобы наши промышленные предприятия и инвесторы могли пользоваться всей палитрой мер государственной поддержки

Отдельной строкой стоит отметить, что грядущее празднование этого уникального юбилея власти Владимирской области уже сейчас используют не только для организации самого празднества, а в большей степени для создания очередного кейса социально-экономического развития региона.

Совсем недавно Александр Авдеев встречался в рамках рабочей поездки делегации Роставтодора с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Дорожники инспектировали ремонтные работы на отдельных участках федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» в Московской и Владимирской областях.

Александр Авдеев(2023)|Фото: Накануне.RU

«Изначально планы были дальше – к 2025-2026 годам, но в сложном бюджете были найдены средства, и мы получаем самый большой подарок к 1000-летию Суздаля. В нынешних условиях важно развитие внутреннего туризма в стране, а Суздаль – одна из самых больших достопримечательностей и Владимирской области, и страны в целом. Беспрепятственно и безопасно смогут перемещаться по трассе Р-132 «Золотое кольцо» туристические, пассажирские, грузовые потоки. Ещё до начала расширения у нас на суздальской трассе строятся большие логистические комплексы. То есть капремонт участка – это не только развитие туризма и придорожного сервиса, это и в чистом виде экономика», – отметил на встрече Александр Авдеев.

суздаль , 1000-летие, воздушный шар(2023)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/1951

Вообще, в области уделяется отдельное внимание развитию промышленного туризма, который, как считают эксперты, является связующим звеном между промышленностью и воспитанием подрастающего поколения. Напомним, в 2022 году регион подал заявку и стал участником Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность».

Если перейти к резюме, то его, наверное, не будет. Ибо процесс экономического развития не предполагает такого удовольствия, как почитание на лаврах достигнутого. Владимирские власти это очень хорошо понимают.

"У каждого (предприятия - от ред.) есть своя инвестиционная программа, а задача областного правительства и районных властей – оказать максимальное содействие в развитии. Для этого нам необходимо выполнить ряд задач, которые перед нами ставит бизнес, вот над этим и будем работать", - подчеркнул губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе посещения промышленного предприятия региона в рамках одной из многочисленных рабочих поездок по области.

Теги: александр авдеев, рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ, денис мантуров, закон Владимирской области об ответственном ведении бизнеса, инвестиционная привлекательность


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