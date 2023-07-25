Губернатор Александр Авдеев: В ближайший год владимирский Роддом №2 ждут большие позитивные изменения

Накануне в ходе рабочей поездки по городу Владимиру губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Родильном доме №2 областной столицы, cообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

В зоне внимания главы региона – развитие системы родовспоможения и оказания медицинской помощи роженицам и беременным женщинам. Совместно с главой города Владимира Дмитрием Наумовым и своим профильным заместителем Константином Барановым Александр Авдеев осмотрел родовое и послеродовое отделения, отделения реанимации новорождённых и патологии беременных, пообщался с персоналом учреждения.

Роддом, который строился на народные деньги, принял первых пациенток в 1957 году. С того момента он претерпел масштабные изменения и стал одним из передовых медицинских учреждений Владимирской области в сфере акушерства и гинекологии.

Главный врач роддома Сергей Телегин рассказал, что сегодня роддом перенимает самые передовые технологии родовспоможения. За последние 5 лет внедрено немало медицинских новаций для помощи роженицам и новорождённым детям, в том числе электронный суперсервис «Ребёнок новорождённый», благодаря которому мамы могут получить документы о рождении ребёнка через Госуслуги ещё в роддоме, оформить свидетельство о рождении, страховое свидетельство и другие документы. На текущий момент учреждение находится на первом месте в регионе по оказанию таких электронных услуг.

Внедрение передовых перинатальных технологий помогло роддому организовать индивидуальные родовые залы, успешно практиковать партнёрские роды в условиях, приближённых к домашним, под наблюдением профессионалов. В прошлом году родильный дом полностью обновил медицинскую мебель во всех отделениях. А с 2021 года началась полная модернизация медоборудования.

Конечно, высокие стандарты оказания медицинской помощи были бы невозможны без работы профессиональных врачей, медсестёр и акушерок родильного дома. Ни одно самое передовое оборудование не заменит женщине участия, поддержки и тёплых слов от врача.

«Здесь сформировался очень сплочённый коллектив неравнодушных медиков. И сегодня неважно, какая может быть сложная ситуация у ребёнка или матери при рождении, – им помогут самые квалифицированные специалисты, с душой подходящие к своему делу. Максимально эффективно, на достойном уровне, здесь выстроена система помощи беременным женщинам и роженицам», – отметил Александр Авдеев.

В первом полугодии 2023 года в стенах Роддома №2 принято 749 родов. Приезжают женщины не только из районов Владимирской области, но также и Московской, Нижегородской, Ивановской и других областей.

Так же, как приезжают и врачи из других регионов на работу в учреждение. Например, недавно коллектив пополнился врачом акушером-гинекологом из Иваново. Проблема нехватки кадров, характерная в целом для отечественной системы здравоохранения, здесь ощущается не так остро.

«Главная задача правительства Владимирской области – не только привлечь, но и удержать медицинские кадры. Для этого мы активно применяем меры государственной поддержки врачей, привлекаем специалистов из разных областей медицины условиями труда и заработной платы, даём подъёмные средства для медиков из других регионов, обеспечиваем жильём. Конечно, большой рывок вперёд в этом плане даст и наш новый медицинский вуз – филиал ПИМУ, который уже этой осенью примет первых студентов-медиков», – подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что поддержка роддома будет продолжена. Проблемные моменты наблюдаются в дородовом отделении – там давно не было ремонта, а общие санузлы находятся на этаже. Эти недостатки необходимо устранить в ближайшее время.

«С главврачом обсудили этот момент и приняли решение, что будем делать проект по организации санитарных блоков в палатах, нормы уже давно этого требуют. Коснутся эти изменения и послеродового отделения. Здание роддома – старой постройки, поэтому многого не удастся сделать в силу особенностей строения, но постараемся приложить максимальные усилия для комфортного пребывания и наблюдения женщин до родов. В ближайший год родильный дом ждут большие позитивные изменения, не только в части косметического ремонта», – отметил губернатор.

Ещё одно пожелание от руководства роддома – полноценное функционирование электронного документооборота. Пока наблюдаются сбои: некоторые анализы рожениц и беременных из других медучреждений области не подгружаются в единую систему электронного документооборота. В результате приходится доставлять их в бумажном виде. Александр Авдеев дал поручение Министерству здравоохранения региона решить этот вопрос совместно с ПАО «Ростелеком».