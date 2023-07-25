Губернатор Александр Авдеев: В ближайший год владимирский Роддом №2 ждут большие позитивные изменения

26 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Губернатор Александр Авдеев: В ближайший год владимирский Роддом №2 ждут большие позитивные изменения

Накануне в ходе рабочей поездки по городу Владимиру губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Родильном доме №2 областной столицы, cообщает пресс-служба правительства Владимирской области. 

В зоне внимания главы региона – развитие системы родовспоможения и оказания медицинской помощи роженицам и беременным женщинам. Совместно с главой города Владимира Дмитрием Наумовым и своим профильным заместителем Константином Барановым Александр Авдеев осмотрел родовое и послеродовое отделения, отделения реанимации новорождённых и патологии беременных, пообщался с персоналом учреждения.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Роддом, который строился на народные деньги, принял первых пациенток в 1957 году. С того момента он претерпел масштабные изменения и стал одним из передовых медицинских учреждений Владимирской области в сфере акушерства и гинекологии.

Главный врач роддома Сергей Телегин рассказал, что сегодня роддом перенимает самые передовые технологии родовспоможения. За последние 5 лет внедрено немало медицинских новаций для помощи роженицам и новорождённым детям, в том числе электронный суперсервис «Ребёнок новорождённый», благодаря которому мамы могут получить документы о рождении ребёнка через Госуслуги ещё в роддоме, оформить свидетельство о рождении, страховое свидетельство и другие документы. На текущий момент учреждение находится на первом месте в регионе по оказанию таких электронных услуг.
Внедрение передовых перинатальных технологий помогло роддому организовать индивидуальные родовые залы, успешно практиковать партнёрские роды в условиях, приближённых к домашним, под наблюдением профессионалов. В прошлом году родильный дом полностью обновил медицинскую мебель во всех отделениях. А с 2021 года началась полная модернизация медоборудования. 

Конечно, высокие стандарты оказания медицинской помощи были бы невозможны без работы профессиональных врачей, медсестёр и акушерок родильного дома. Ни одно самое передовое оборудование не заменит женщине участия, поддержки и тёплых слов от врача.

«Здесь сформировался очень сплочённый коллектив неравнодушных медиков. И сегодня неважно, какая может быть сложная ситуация у ребёнка или матери при рождении, – им помогут самые квалифицированные специалисты, с душой подходящие к своему делу. Максимально эффективно, на достойном уровне, здесь выстроена система помощи беременным женщинам и роженицам», – отметил Александр Авдеев.

роддом, здравоохранение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В первом полугодии 2023 года в стенах Роддома №2 принято 749 родов. Приезжают женщины не только из районов Владимирской области, но также и Московской, Нижегородской, Ивановской и других областей. 
Так же, как приезжают и врачи из других регионов на работу в учреждение. Например, недавно коллектив пополнился врачом акушером-гинекологом из Иваново. Проблема нехватки кадров, характерная в целом для отечественной системы здравоохранения, здесь ощущается не так остро.

«Главная задача правительства Владимирской области – не только привлечь, но и удержать медицинские кадры. Для этого мы активно применяем меры государственной поддержки врачей, привлекаем специалистов из разных областей медицины условиями труда и заработной платы, даём подъёмные средства для медиков из других регионов, обеспечиваем жильём. Конечно, большой рывок вперёд в этом плане даст и наш новый медицинский вуз – филиал ПИМУ, который уже этой осенью примет первых студентов-медиков», – подчеркнул глава региона. 

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Он уточнил, что поддержка роддома будет продолжена. Проблемные моменты наблюдаются в дородовом отделении – там давно не было ремонта, а общие санузлы находятся на этаже. Эти недостатки необходимо устранить в ближайшее время.

 «С главврачом обсудили этот момент и приняли решение, что будем делать проект по организации санитарных блоков в палатах, нормы уже давно этого требуют. Коснутся эти изменения и послеродового отделения. Здание роддома – старой постройки, поэтому многого не удастся сделать в силу особенностей строения, но постараемся приложить максимальные усилия для комфортного пребывания и наблюдения женщин до родов. В ближайший год родильный дом ждут большие позитивные изменения, не только в части косметического ремонта», – отметил губернатор.

Ещё одно пожелание от руководства роддома – полноценное функционирование электронного документооборота. Пока наблюдаются сбои: некоторые анализы рожениц и беременных из других медучреждений области не подгружаются в единую систему электронного документооборота. В результате приходится доставлять их в бумажном виде. Александр Авдеев дал поручение Министерству здравоохранения региона решить этот вопрос совместно с ПАО «Ростелеком».

Теги: александр авдеев, роддом, здравоохранение, роды, медоборудование, медицинская помощь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети