Коммунисты внесли в Госдуму законопроект об отмене постановления о членстве России в МВФ

В Госдуму внесен законопроект об утрате силы постановления Верховного совета о вступлении РФ в Международный валютный фонд (МВФ), передает корреспондент Накануне.RU.

Закон внесен депутатами КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Коммунисты считают, что участие в МВФ лишает Россию валютной самостоятельности: права повышать или понижать обменный курс рубля, а также делает необходимым привязку обменного курса рубля к иностранной валюте. Также авторы инициативы отметили, что организация не осудила антироссийские санкции, а потому России нет смысла участвовать в МВФ.

Также депутаты предлагают денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития", подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года.