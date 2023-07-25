Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНДР

Российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства.

Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.