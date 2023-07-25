США выделил новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $400 миллионов

США выделил новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $400 млн, сообщают РИА Новости.

В рамках помощи Украина получит боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, снаряды для ЗРК Patriot, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin.

Предыдущий пакет военной помощи, выделенный Америкой Киеву включал четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, а также дроны Phoenix Ghost и Switchblade. Сумма помощи составила порядка $1,3 млрд.