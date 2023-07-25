Захарову возмутила реакция постпреда США при ОБСЕ о гибели военкора Ростислава Журавлева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале она отметила, что у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора.

"Имя жертвы - Ростислав Журавлев. Имя агрессора - киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки. Соответственно? Они никак не могут "осуждать атаки", производимые на их собственные средства", - подчеркнула Захарова.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявили, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. В ЮНЕСКО призвали расследовать обстоятельства гибели Журавлева. Журналиста похоронят в эту пятницу, 28 июля, в его родном Екатеринбурге. Прощание с Ростиславом пройдет в Доме журналистов на улице Клары Цеткин, 1. Гражданская панихида начнется в 11.00. Затем состоятся похороны с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Будут почетный караул и салют.