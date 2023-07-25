В Греции сообщили о гибели пилотов разбившегося пожарного самолета

Оба пилота самолета Canadair CL-215, разбившегося при тушении пожаров на греческом острове Эвбея, погибли, в вооруженных силах объявлен трехдневный траур, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны Греции.

"Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в Вооруженных силах объявлен трехдневный траур (с 25 по 27 июля 2023 года) в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС, летчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на греческом острове Эвбея. Самолет зацепил верхушки деревьев и врезался в землю. Разбившееся судно очень старое, ему 48 лет. через несколько секунд.

У него нет системы катапультирования.

Ранее сообщалось, что в Греции на Родосе и Корфу эвакуируют жителей и туристов из-за пожаров. Сгорело множество домов. На Родосе эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции.