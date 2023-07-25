В Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроектов построят десять детских садов и 58 объектов здравоохранения

В Челябинской области строят школы, детские сады и объекты здравоохранения, ремонтируют и оснащают учреждения культуры. О ходе реализации национальных проектов в регионе по итогам шести месяцев 2023 года доложили губернатору Алексею Текслеру, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все национальные проекты направлены на развитие человеческого потенциала в нашем регионе. Важнее задачи нет. Нужно, чтобы жить и работать, учиться и отдыхать в нашем регионе было комфортно. Так что задача развития социальной сферы – это сегодня основной приоритет. Выполнение национальных проектов, учитывая, что пятилетний срок их реализации уже заканчивается, это наша основная задача", – подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, в этом году общий объем национальных проектов составляет 32,5 млрд рублей, за первое полугодие профинансировано 42%. "Если говорить о результатах первого полугодия в части нацпроекта "Образование", уже начали работу ряд школ. Это школа в Копейске, в районе Тугайкуль, школа в микрорайоне "Твоя привилегия", поселок Западный Сосновского района. Сейчас идет активная стройка школ: это Сосновский район, "Вишневая горка". Задача, коллеги, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года", - поручил Алексей Текслер.

За счет средств государственных программ построят и реконструируют школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в селе Увельском, в городе Касли, и в селе Айлино Саткинского района. Три школы в Челябинске и одну в Магнитогорске строят в рамках концессионного соглашения с компанией "ПроШкола". Концессионные соглашения были подписаны в 2022 году. Две школы должны быть сданы в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года, еще две – до конца 2024 года. Также идет реконструкция школы в поселке Петропавловском Верхнеуральского района и продолжается строительство школы в микрорайоне "Белый хутор" на 1100 мест.

В Челябинской области открываются детские технопарки "Кванториум" и центры цифрового образования "IT-куб", на базе школ появляются центры образования "Точка роста".

В рамках национального проекта "Демография" идет активное строительство детских садов. По словам Алексея Текслера, в этом году будет завершено строительство десяти детских садов в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Аргаяше и Сосновском районе.

Кроме того, в регионе действуют меры поддержки семей с детьми. На эти цели в регионе в 2023 году было выделено 3,7 млрд рублей.

"В рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности, выплату на третьего и последующих детей, областной маткапитал и пособие при рождении ребенка. С начала 2023 года по этим мерам помощь получила 32 тыс. 461 южноуральская семья", — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

С начала года ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей получили 19 тыс. 329 семьям на сумму 1,4 млрд рублей, региональный материнский капитал – 2 тыс. 116 семей на сумму 246,3 млн рублей, за областным пособием при рождении ребенка обратилось 11 тыс. 16 семей, пособие выплачено на сумму 69,5 млн рублей.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в 2023 году в Челябинской области будет построено 58 новых объектов здравоохранения и отремонтировано 138 объектов первичного звена.

"Если говорить про то, что уже сделано, то приобретено 59 единиц медицинского автотранспорта, 312 единиц медицинского оборудования, открыт региональный сосудистый центр в городской клинической больнице №6 Челябинска, завершен капитальный ремонт 10 объектов первичного звена", – отметил Алексей Текслер.

В июле в Пласте после капительного ремонта открыли детскую поликлинику. Работы проводились в рамках нацпроекта "Здравоохранения". На эти цели было выделено более 28 млн рублей. Теперь учреждение соответствует всем современным стандартам. Для комфортного ожидания приема закуплена мягкая мебель, организована игровая зона, комната матери и ребенка. Стены поликлиники расписали профессиональные художники.

Еще одну детскую поликлинику отремонтировали в Ашинском районе. На ремонт было выделено более 14 млн рублей. По решению губернатора были выделены средства на оснащение поликлиник новой мебелью.

"Больницы городов и сельских районов нашей области оснащаются современным оборудованием, врачи педиатрического звена постоянно повышают свой профессиональный уровень, чтобы медицинская помощь для детей была качественной и доступной", – подчеркнула на открытии министр здравоохранения региона Агата Ткачева.



В рамках национального проекта "Культура" в Челябинской области реализуются три региональных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Благодаря проекту "Культурная среда" в регионе продолжается капитальный ремонт Миньярской детской школы искусств и сельских Домов культуры в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах, завершено оснащение двух библиотек в Челябинске. Оснащают оборудованием Магнитогорскую консерваторию имени М.И. Глинки, Исторический музей Южного Урала, музеи в Карталинском и Чесменском районах. Продолжается реновация здания театра драмы имени Н. Орлова и капитальный ремонт Магнитогорского театра кукол и актера "Буратино", а также реконструкция Белого дома и Каслинского краеведческого музея. Завершено оснащение 10 из 12 детских школ искусств, также продолжается оснащение театров в Челябинском и Магнитогорском городских округах.

В этом году уже открыли Дом культуры в Муслюмово. Строительство объекта началось в 2022 году. На эти уели было выделено более 49 млн рублей. В Доме культуры, помимо зрительного зала, предусмотрена костюмерная, репетиционный зал, помещения для занятий с детьми.

Кроме того, в этом году планируется открытие культурно-досугового объединения "Меридиан" в Верхеуральском муниципальном районе. Ведутся работы по строительству Центра культурного развития в Карабаше.

В рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура" на базе заповедника "Аркаим" будет создан мультимедиа-гид с дополненной реальностью. Результаты будут опубликованы в веб-версии и в мобильном приложении "Артефакт" со статусом участника Национального проекта "Культура". Мобильное приложение поможет познакомиться с коллекцией музея и узнать интересные факты об уникальных экспонатах. будут представлены 40 предметов, а информация будет доступна как на русском языке, так и на английском. "Мультимедиа-гид будет создан на основе выставки "Древние культуры степного Зауралья", которую предстоит серьезно изменить и дополнить", - сообщил начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника "Аркаим" Илья Валиахметов.