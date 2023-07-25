25 Июля 2023
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Фото: Информационный центр правительства Москвы

В Челябинске до конца года на четырех улицах появятся выделенные полосы для общественного транспорта

В Челябинске до конца года протяженность выделенных полос для общественного транспорта вырастет до 34 километров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Выделенные полосы в городе появятся на четырех улицах: на проспекте Ленина от Героев Танкограда до Воровского, улице Рождественского и Копейском шоссе от проспекта Ленина до Енисейской, улице Чичерина от Бейвеля до проспекта Победы и на улице Молодогвардейцев от проспекта Победы до Братьев Кашириных.

В результате выделенные полосы охватят 50 маршрутов. Это позволит увеличить скорость общественного транспорта.

Теги: выделенные полосы, общественный транспорт,


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