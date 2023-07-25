25 Июля 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

Россия вводит запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Минэкономразвития России запретило ввоз в Россию рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Также повышаются ввозные таможенные пошлины на вино из таких государств (с 12,5% до 20% за литр). Ограничения будут действовать до конца 2023 года, говорится в сообщении ведомства.

"Отечественные производители в настоящее время активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок. Потребители все чаще выбирают российское вино, возрождаются традиции виноделия и культура потребления", - заявили в министерстве.

В Минэке считают, что "есть все условия для наращивания поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран". "Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%. Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос", - рассчитывают в министерстве.

В отношении глицерина очищенного ставка ввозной пошлины составит 35% вместо действующей 5%.

В Минсельхозе заверили, что "отказ от импорта рыбы и морепродуктов из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции".

Кроме того, устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50%, а ставка в размере 35% – на детали строительные из полиуретана, происходящие из недружественных стран.

Теги: эмбарго, пошлины, морепродукты, недружественные страны, запрет


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