Самолет упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея

Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на греческом острове Эвбея.

Спасатели пытаются связаться с двумя пилотами самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал.

Baza пишет, что самолет зацепил верхушки деревьев и врезался в землю через несколько секунд. По предварительным данным, экипаж погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в Греции на Родосе и Корфу эвакуируют жителей и туристов из-за пожаров. Сгорело множество домов. На Родосе эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции.