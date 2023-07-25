Госдума запретила регистрироваться на российских сайтах через иностранную электронную почту

Госдума пока не идет на регистрацию в интернете по паспорту, но ограничивает возможности пользователей в российском сегменте сети. Так, во втором чтении принята поправка "единоросса" Антона Горелкина, предложившего запретить регистрироваться на российских сайтах с использованием иностранных аккаунтов электронной почты вроде Gmail.

Для регистрации на российских сайтах будет четыре легальных пути: по номеру телефона российского оператора связи, через единый портал "Госуслуг", через Единую биометрическую систему или с использованием иной информсистемы, владельцем которой является гражданин России или российское юрлицо (то есть российской электронной почты). Норма вступит в силу с 1 декабря.

Владелец сайта в рунете должен проводить авторизацию пользователей, исключая возможность использования иностранных электронных почтовых сервисов.