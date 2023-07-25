25 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале суд оставил в СИЗО главу села, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом главу Фершампенуазского сельского поселения, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в судебном заседании защитник обвиняемого просил изменить меру пресечения на домашний арест. Суд оставил без изменения избранную меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 августа 2023 года.

По версии следствия, обвиняемый договорился с предпринимателем о получении взятки в размере 220 тыс. рублей. Часть эти денег в размере 50 тыс. рублей он получил. За это чиновник должен был помочь в заключении договоров на разработку проектно-сметной документации для нужд администрации поселения, а также с выбором подконтрольных предпринимателю юридических лиц как поставщиков услуг по разработке документации.

Теги: СИЗО, суд, арест,


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