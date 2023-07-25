25 Июля 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге эвакуировали суд из-за учений МЧС

В Екатеринбурге прошли пожарно-тактические учения в здании Верх-Исетского районного суда. Находившихся внутри людей эвакуировали.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по легенде, в зале суда в результате короткого замыкания электропроводки случился пожар. По прибытию огнеборцев им поступила информация о человеке, который не смог самостоятельно эвакуироваться из здания.

пожарно-тактические учения в здании Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ликвидации условного пожара были задействованы силы и средства 1-го пожарно-спасательного отряда. Для поиска и спасения "пострадавшего" в условиях сильной задымленности задействовали звено газодымозащитной службы. Спасатели при помощи специального устройства эвакуировали человека и передали его медикам.

В итоге условный пожар был локализован и ликвидирован на площади в 5 квадратных метров. Люди эвакуированы, а "пострадавшему" оказана скорая медицинская помощь.

пожарно-тактические учения в здании Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В результате были отработаны взаимодействие пожарно-спасательных подразделений со службами жизнеобеспечения, полицией и администрацией районного суда. Как добавили в свердловском МЧС, подобного рода учения проводятся регулярно.

Теги: суд, эвакуация, учения, МЧС


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