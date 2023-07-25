Парламент Китая отправил в отставку главу МИДа, не появлявшегося на публике месяц

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны. Его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщило Синьхуа.

Цинь Ган не появлялся на публике почти месяц. 11 июля МИД КНР сообщил, что он по состоянию здоровья не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходила в Джакарте. Западные СМИ при этом писали о якобы наличии у министра внебрачной связи с журналисткой одного из китайских телеканалов, что и могло послужить причиной его исчезновения из публичного поля, сообщает РИА Новости.

Цинь Ган был назначен на должность главы китайского МИДа в конце декабря 2022 года. Тогда он сменил на посту Ван И, который занимал эту должность с 2013 года. С 2018 по 2021 год Цинь Ган был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го — послом в США.