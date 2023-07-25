Госдума запретила россиянам выезжать из страны с момента получения повестки

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях поправки, запрещающие россиянам покидать страну с момента получения повестки из военкомата. В том числе – если повестка была направлена по месту работы или учебы.

Также принята поправка, предусматривающая обязанность медицинских и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.

Ранее Госдума приняла так называемый закон об "электронных повестках". Согласно его положениям, повестка будет считаться врученной спустя семь дней после отправки ее гражданину в личный кабинет на сайте Госуслуг (при наличии такого кабинета) – даже если он ее не просмотрел.