Свердловский минздрав взял на контроль ситуацию с ДТП на Алтае, где пострадали екатеринбуржцы

Минздрав Свердловской области взял под особый контроль ситуацию с ДТП на Алтае, где сегодня пострадали жители Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, что сегодня утром по пути из села Каракол к Каракольским озерам перевернулся грузовик с 16 туристами из уральской столицы. Один человек скончался, 11, в числе которых 6 детей, пострадали. По данным областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, группа екатеринбуржцев самостоятельно организовали поездку. Они не прибегали к услугам туроператоров и не были зарегистрированы.

"Специалисты министерства здравоохранения Свердловской области оперативно связались с коллегами из Минздрава республики. Согласно полученным данным, пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данном этапе подключение к её оказанию системы здравоохранения Среднего Урала не требуется", - сообщили в департаменте.