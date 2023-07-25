25 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Свердловский минздрав взял на контроль ситуацию с ДТП на Алтае, где пострадали екатеринбуржцы

Минздрав Свердловской области взял под особый контроль ситуацию с ДТП на Алтае, где сегодня пострадали жители Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, что сегодня утром по пути из села Каракол к Каракольским озерам перевернулся грузовик с 16 туристами из уральской столицы. Один человек скончался, 11, в числе которых 6 детей, пострадали. По данным областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, группа екатеринбуржцев самостоятельно организовали поездку. Они не прибегали к услугам туроператоров и не были зарегистрированы.

ДТП с группой туристов из Екатеринбурга на маршруте Каракол - Каракольские озера(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

"Специалисты министерства здравоохранения Свердловской области оперативно связались с коллегами из Минздрава республики. Согласно полученным данным, пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данном этапе подключение к её оказанию системы здравоохранения Среднего Урала не требуется", - сообщили в департаменте.

Теги: Алтай, минздрав, ДТП, Екатеринбург


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Ранее 25.07.2023 11:54 Мск На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга. Один человек погиб, 11 пострадали

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