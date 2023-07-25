25 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Генпрокуратура признала телеканал "Дождь" нежелательной организацией в России

Генпрокуратура признала нежелательными в России организации SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом), после принятия Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь" за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.

В подготовке информационных материалов названных организаций принимают участие голландские и латвийские журналисты, имеющие российское гражданство, также внесенные в реестр иностранных агентов: Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский, Анна Монгайт и другие. SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций ("ФБК", "штабы Навального"), террористических организаций ("Хизб ут-Тахрир"), иностранных агентов ("Медуза", "Радио Свобода"). На регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций.

Организации размещают большое количество видеоматериалов, к которым ранее принималось решение об ограничении к ним доступа в связи с нарушениями российского законодательства. Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober. Указанные организации дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции, оказывают поддержку организациям и физическим лицам, включенным в реестр иностранных агентов, а также участвуют в распространении материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщает Генпрокуратура России.

Теги: Телеканал "Дождь", Наталья Синдеева


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