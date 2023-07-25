Госдума на три года увеличила призывной возраст россиян

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект об увеличении на три года призывного возраста. Теперь россиян будут призывать с 18 до 30 лет (до сих пор – с 18 до 27 лет). При этом не предусматривается переходного периода – уже в весенний призыв 2024 года в армию могут попасть те, кто уже готовился уйти в запас.

Добиться единогласного одобрения авторам законопроекта не удалось. За проголосовали только 335 депутатов, против были 13, 28 воздержались. Представитель "Единой России" Андрей Красов заявил: "Армия получит более качественных военнослужащих, потому что военкоматам будет из кого выбрать".

Примечательно, что в первом чтении законопроект предусматривал поднятие не только верхней, но и нижней границы призывного возраста. Такой вариант в конце прошлого года озвучивал министр обороны Сергей Шойгу, его одобрял президент России Владимир Путин, за него агитировал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"). Сегодня его попросили пояснить, почему он так резко сменил свою позицию, но он не стал отвечать на вопрос.

В Кремле, кстати, сегодня тоже не стали отвечать на этот вопрос, не комментируют его и в Минобороны.

Депутат от КПРФ Олег Смолин спросил у Картаполова, как он может объяснить несогласие с его позицией сенаторов Клишаса и Бондарева (возглавляют комитеты по законодательству и обороне соответственно). Картаполов сначала засмущался, мол, неудобно (почему-то) комментировать слова коллег из верхней палаты. А потом и вовсе заявил, что они, по его данным, сменили позицию и готовы одобрить предлагаемые нормы.

Коммунист Алексей Куринный робко заикнулся о том, что нужен переходный период с постепенным повышением верхней границы призывного возраста. "Это правильный вариант, который сохраняет стабильность правового регулирования", - отметил депутат. Картаполов фактически проигнорировал это замечание.

Также коммунистка, председатель комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина сообщила Картаполову о возмущении и непонимании в сообществе призывников и среди родителей.

"14 июня в первом чтении Вы убедительно говорили о поэтапном увеличении. Есть понимание резкой смены аргументации, но в сообществе такая смена позиции без внятного обсуждения – она не на пользу в условиях частичной мобилизации. Отсутствие четких правил игры приводит к напряжению в обществе. Такие шараханья объяснить очень сложно", - сказала Останина. Ее реплика также осталась без ответа.