В Югре назначили главного по борьбе с коррупцией

Управление профилактики коррупционных правонарушений в департаменте государственной службы Югры возглавил Павел Волков, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте государственной службы.

Им стал бывший сотрудник прокуратуры Павел Волков. Он займет должность заместителя директора – начальника Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений.

С ноября 2018 года Волков возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Югры.

В апреле этого года в вертикали правительства Югры произошли изменения. Тогда в структуре депгосслужбы появилась единая кадровая и антикоррупционная служба.