25 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: све.рф

В Арамиле построят завод по производству кожаной обуви за 70 миллионов

В Свердловской области решено построить завод по производству кожаной обуви и солдатских берцев. Завод расположится в Арамиле - для этого без торгов был выделен участок в 6,6 тыс. кв.м. группе компаний "Урал кожа". По словам главы Арамильского городского округа Марины Мишариной, производство призвано стабилизировать ситуацию с импортом аналогичной продукции из-за рубежа.

"В Свердловской области сформированы мероприятия, направленные на усиление импортонезависимости региона и страны. Так, производство изделий из кожи входит перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, утвержденный постановлением правительства Свердловской области. Администрация Арамиля предоставила участок земли под новое производство на льготных условиях", — рассказала Мишарина.

Рулоны кожи в цехе по производству обуви(2023)|Фото: све.рф

Сумма инвестиций в новый завод уже оценивается в 70 млн рублей. Как рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, проект имеет высокую экономическую и социальную значимость для Среднего Урала: это и 100 новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. Одним из главных преимуществ предприятия "Урал кожа" является полный цикл производства: от изготовления натуральной кожи в Камышлове до производства готовых изделий.

Строительство объекта начнется уже в третьем квартале текущего года, а первую продукцию стоит ожидать в сентябре 2024 года. По словам инициатора проекта Армена Геворкяна, на первых порах поставки будут осуществляться внутри региона, а после выводы мощностей до 10 тыс. пар с месяц, поставки расширятся по всей России.

Теги: завод, обувь, производство


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