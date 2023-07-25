12 проектов УрФО победили в конкурсе инициатив создания комфортной городской среды

Объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 г., который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". Из 45 конкурсных заявок от УрФО победителями стали 12 проектов, в том числе два проекта, подготовленные для подшефных населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

По словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, развитие малых городов и исторических поселений – одна из стратегических задач страны. Небольшие населенные пункты хранят историческое и культурное наследие России, в них сосредоточены высокотехнологические производства и научные центры. Важно обеспечить жителям таких городов все условия для комфортного проживания, сообщает официальный портал полпредства.

"Благодаря реализации проектов благоустройства сокращается разрыв между качеством жизни в небольших населенных пунктах и в крупных городах. Люди получают возможность жить и работать там, где они родились или нашли себя как профессионалы", – сказал Якушев.

В число победителей вошли три проекта из Свердловской области (Верхняя Пышма, Заречный и Верхняя Тура), три – из Челябинской (Миасс, Троицк, Сатка), по одному – из Курганской (Петухово), Тюменской (Ишим), Югры (Лангепас) и Ямала (Губкинский). Кроме того, победителями стали два проекта для новых регионов (Краснодон, ЛНР и Волноваха, ДНР), подготовленные Ямалом и Курганской областью в качестве шефской помощи. Всего от регионов УрФО на конкурс поступило 45 проектов.