Три челябинских города получат федеральные гранты на проекты благоустройства

Три города в Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На реализацию своих проектов Миасс, Сатка и Троицк получат федеральные гранты, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это хороший результат системной работы. Вы знаете, мы много раз этот вопрос обсуждали. Активное взаимодействие областного правительства, министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области", - отметил губернатор региона Алексей Текслер.

Победители конкурса были объявлены в рамках пленарного заседания Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Главная задача конкурсов – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий. За время существования отобрано 1027 объектов: это 421 парк, 206 набережных, 148 площадей, 252 улицы и пешеходные зоны", – рассказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Всего было определено 145 победителей Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах. Челябинская область оказалась в числе лидеров по количеству выигранных федеральных грантов на регион. Конкурсная комиссия отметила высокое качество поданных заявок от Челябинской области.

Миасс получит федеральный грант в размере 105,28 млн рублей на реализацию проекта благоустройства набережной "Золотой старт". Планируется обстроить прогулочные тропы, построить кафе, детские и образовательные площадки, на набережной появятся зоны тихого и активного отдыха, смотровая площадка, арт-объекты и др.

"Наш проект благоустройства Набережной в районе Комарово одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды! Для реализации начального этапа проекта выделено финансирование в размере 105,2 млн рублей. Уже в следующем году жители города увидят начало работ по преображению берега реки, а полностью оценить достоинства новой Набережной смогут в 2025 году. Это наша общая победа", - подчеркнул глава Миасса Егор Ковальчук.

Троицку будет направлен федеральный грант в размере 98,7 млн рублей на создание экологического парка "Троицкая крепость" на берегу реки Уй. На конкурс был заявлен первый этап работ со сроками реализации в 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта составит более 150 млн рублей. Проектом предусмотрены выходы к воде, терраса с амфитеатром, зоны отдыха у воды, переправы, парковки для автотранспорта и велосипедов, пирс, а также пункт проката водного оборудования, будут организованы прогулочные зоны. Кроме того, появится событийная площадка для проведения масштабных фестивалей.

Глава Троицка Александр Виноградов отметил, что муниципалитет третий раз стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. "Благодарю всех троичан, кто принимал участие в проектных семинарах, экспертных столах, прогулках по территории, опросах, кто "болел" за город и за его победу! Мы продолжим благоустраивать общественные пространства и делать наш город комфортнее для проживания и интереснее для туристов", - отметил он.

92,1 млн рублей будет выделено Сатке на проект "Благоустройство улицы Ленина "Галерея скверов". Проект объединит восемь скверов разного функционального назначения, которые в совокупности с улицей Ленина образуют галерею-музей общественных пространств. В результате в городе появятся новые общественные пространства - Студенческий сквер, Сквер искусств, Сквер на холме, Ландшафтный сад, прогулочная аллея и другие.