Госдума не смогла единогласно принять закон о штрафах за неявку в военкомат

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла поправки в Административный кодекс, которые ужесточают ответственность за игнорирование военкоматов. Так, за неявку по повестке в военкомат россиян будут штрафовать на сумму до 30 тыс. руб.

За несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы, сведений о выезде из РФ — штраф от 10 до 20 тыс. руб.

За уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии — штраф в размере от 15 до 25 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).

Документ был принят далеко не единогласно: за него проголосовали только 297 депутатов, против – 61. "Сначала надо восстановить дееспособность военкоматов. Мы собираемся спрашивать не с тех. Граждане должны бегать искать, где этот военкомат находится. Мы не можем поддержать такой закон", - обосновал позицию КПРФ депутат Дмитрий Коломейцев.

Представитель ЛДПР Ярослав Нилов возмутился тем, что при МРОТ около 15 тыс. руб. граждан будут штрафовать на такую же сумму за то, что они не сообщили о разводе или женитьбе в военкомат. Он предложил ограничиваться предупреждениями, но представитель комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин парировал: на первом заседании комитета по этому вопросу предлагались штрафы на значительно большие суммы, так что, мол, радуйтесь и такому.

Кроме того, Госдума приняла поправку об увеличении до 400 тыс. руб. штрафов за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет. А также поправку о введении штрафов до 500 тыс. руб. за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.