Песков назвал "чушью" данные разведок о "пригожинском марше"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью "данные" разведок и официальных лиц Украины и служб безопасности европейских стран о ситуации вокруг "марша справедливости" ЧВК "Вагнер".

По словам Пескова, такие заявления распространяются "людьми, у которых ноль информации", пишет РИА Новости.

Ранее материал об этом опубликовала газета Washington Post. Американское издание утверждает, что российские спецслужбы предупреждали президента РФ Владимира Путина о готовящемся "марше Пригожина" минимум за два-три дня до событий 24 июня. Ссылаясь на данные украинских и европейских разведчиков, газета пишет, что Кремль, якобы, был буквально "парализован" и на протяжении большей части дня не принималось никаких решений.