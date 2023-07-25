СМИ: В ТЦ "Времена года" зафиксировали критическую концентрацию аммиака

В торговый центр "Времена года" направлены несколько подразделений МЧС, в том числе лаборатория, которая может подтвердить критическую концентрацию аммиака внутри ТЦ, пишет Telegram-канал Shot без ссылки на источник.

Сообщается, что внутри торгового центра с помощью промышленных вентиляторов планируется устроить проветривание.

Ранее СМИ сообщали, что из-за прорыва кипятка в здании могло быть повреждено холодильное оборудование, внутри которого есть аммиак.

Официально информация пока не подтверждена.

После ЧП ТЦ еще не открывался.

Ранее суд арестовал главного инженера торгового центра.

В результате прорыва кипятка в торговом центре погибли четыре человека, еще десять пострадали.