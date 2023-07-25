СМИ: В ТЦ "Времена года" зафиксировали критическую концентрацию аммиака
В торговый центр "Времена года" направлены несколько подразделений МЧС, в том числе лаборатория, которая может подтвердить критическую концентрацию аммиака внутри ТЦ, пишет Telegram-канал Shot без ссылки на источник.
Сообщается, что внутри торгового центра с помощью промышленных вентиляторов планируется устроить проветривание.
Ранее СМИ сообщали, что из-за прорыва кипятка в здании могло быть повреждено холодильное оборудование, внутри которого есть аммиак.
Официально информация пока не подтверждена.
После ЧП ТЦ еще не открывался.
Ранее суд арестовал главного инженера торгового центра.
В результате прорыва кипятка в торговом центре погибли четыре человека, еще десять пострадали.