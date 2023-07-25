25 Июля 2023
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Фото: ГСУ СКР по Москве

СМИ: В ТЦ "Времена года" зафиксировали критическую концентрацию аммиака

В торговый центр "Времена года" направлены несколько подразделений МЧС, в том числе лаборатория, которая может подтвердить критическую концентрацию аммиака внутри ТЦ, пишет Telegram-канал Shot без ссылки на источник.

Сообщается, что внутри торгового центра с помощью промышленных вентиляторов планируется устроить проветривание.

Ранее СМИ сообщали, что из-за прорыва кипятка в здании могло быть повреждено холодильное оборудование, внутри которого есть аммиак.

Официально информация пока не подтверждена.

После ЧП ТЦ еще не открывался.

Ранее суд арестовал главного инженера торгового центра.

В результате прорыва кипятка в торговом центре погибли четыре человека, еще десять пострадали.

Теги: времена года, торговый центр, утечка, аммиак


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Ранее 24.07.2023 09:07 Мск Задержан главный инженер московского ТЦ, где из-за прорыва кипятка погибли люди
Ранее 22.07.2023 19:38 Мск В Москве из-за прорыва трубы с торговом центре погибли четверо

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