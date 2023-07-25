Каждый четвертый житель Екатеринбурга боится путешествовать из-за новых вирусов и агрессии иностранцев

Жители Екатеринбурга боятся путешествовать из-за риска появления нового вируса, негативного отношения местных жителей и сложностей с возвращением на родину. К такому выводу пришли исследователи Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и OZON Travel. Согласно результатам опроса, самыми опасными странами, по мнению жителей уральской столицы, являются США, Израиль и Тунис.

24% екатеринбуржцев до сих пор не отпустила пандемия - они считают путешествие опасным из-за риска заразиться новым неизвестным человечеству вирусом. 19% не уверены, как к ним будут относиться жители зарубежья, а 16% пугаются перспективы сложностей с возвращением обратно в Россию. Из-за этого 83% респондентов предпочитают озаботиться своими здоровьем и безопасностью еще дома: каждый пятый (22%) делают прививки, 16% заранее продумывают маршруты и знакомятся с обычаями страны, 15% снимают копии документов, 8% оформляют страховой полис с защитой от различных рисков, а еще 6% запасаются лекарствами на все случаи жизни.

Самыми безопасными странами для путешествий жители Екатеринбурга считают: Мальдивы (68%), Китай (67%) и ОАЭ (66%). При этом, поколение 41-50 лет предпочитают Анапу (65%), миллениалы выбирают Болгарию (70%), а зумеры — Кипр (64%).

А вот самыми опасными считаются: США (62%), Израиль (61%), Тунис (58%), Великобритания (57%) и Мексика (52%).

Согласно сведениям Ozon Travel, 8 из 10 бронирований от екатеринбуржцев этим летом приходилось на внутренние направления. Самыми популярными городами для отдыха стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. По мнению туристов, это самые безопасные и комфортные для путешествий города, имеющие при этом достаточное число достопримечательностей.

Из летних зарубежных направлений чаще всего выбирали Армению, Турцию, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. Приоритет отдавался местам, куда не нужна виза или загранпаспорт, а средняя стоимость билета не превышала 15 тыс. рублей. По словам гендиректора OZON Travel Михаила Осина, сотрудники сервиса осознают важность безопасности и комфорта, а потому немаловажным является возможность свободно оплатить проживание из любой точки мира - это особенно актуально сейчас, когда за рубежом не принимаются к оплате российские банковские карты.

В опросе приняли участие 1 тыс. 579 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.