25 Июля 2023
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге силовики ищут альфонса, от которого пострадали три девушки

В Екатеринбурге полиция разыскивает потерпевших от действий предполагаемого альфонса. Пока жертв насчитывается трое.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, с октября 2021 по март 2023 года молодой человек переписывался через сайты знакомств с девушками и входил к ним в доверие. Как выяснили силовики, после этого он предлагал открыть совместный бизнес, регистрироваться в качестве ИП и оформлять на новых подруг соответствующие расчетные счета, понимая, что его влюбленные жертвы не могут вести реальную финансово-хозяйственную деятельность.

"Также при встречах с дамами подозреваемый, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом "обучения" совершал хищения у них денежных средств либо приобретенных в рассрочку дорогостоящих смартфонов последней модели якобы под нужды будущего "бизнеса". Девушки, доверявшие обходительному другу, передавали ему деньги в сумме от 60 тысяч до 1,5 млн рублей. После этого ухажер переставал появляться и выходить на связь, а деньги использовал на свое усмотрение. Подозреваемый при знакомствах представлялся различными именами – "Максим" и "Никита", - рассказали в полиции.

Подозреваемый в мошенничестве в отношении девушек в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

На сегодняшний день следствие располагает заявлениями от трех девушек, которые просят привлечь парня к ответственности за хищение их денег и имущества. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", альфонсу может грозить до 10 лет лишения свободы.

Полиция просит всех, кто мог пострадать от данного молодого человека, обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7 (929) 202-02-70 (следственный отдел СУ УМВД по Екатеринбургу), +7 (343) 294-14-94 (дежурная часть), либо 02 (102 по мобильному).

Теги: мошенник, альфонс, подозреваемый, полиция, Екатеринбург


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