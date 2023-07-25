25 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Ученые ЗапСибНОЦ решили глобальную задачу транспортировки природного газа с Крайнего Севера

Ученые ЗапСибНОЦ решили глобальную задачу транспортировки природного газа с Крайнего Севера, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сотрудники Молодежной лаборатории физико-химических исследований гидратов природных газов на базе Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН разработали и запатентовали свой способ перевозки и хранения газа.

Для удобства транспортировки без капитального трубопровода газ нужно перевести из обычного агрегатного состояния в твердое гидратное. Газовые гидраты известны еще с XVIII века, но для внедрения таких технологий всегда было препятствие — низкая скорость роста гидрата. Поэтому современные ученые разрабатывают промоутеры — катализаторы для повышения эффективности гидратообразования.

Такие биоразлагаемые вещества для многократного применения и запатентовали в тюменской лаборатории.

Впереди создание первых лабораторных мобильных установок. Ориентировочно это займет два года. А дальше промышленные испытания. В условиях санкций российским компаниям нужны отечественные технологии для работы.

Напомним, создание межрегиональных научно-образовательных центров началось по инициативе Президента России как часть нацпроекта "Наука". Задача центров – объединить на одной площадке наработки ученых с возможностями бизнеса, а также вывести подготовку кадров на новый уровень. Все регионы Уральского федерального округа являются участниками НОЦ.

Теги: ЗапСибНОЦ, транспортировка газа


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