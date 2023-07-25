Эвакуировать туристов из турецкого Кемера, где тушат лесные пожары, не будут

Эвакуировать туристов из турецкого Кемера, где бушуют лесные пожары, не будут – в этом нет необходимости, заявили в Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что пожар довольно далеко от туристической зоны, ближе 5 км к отелям огонь не подходил. В АТОР подчеркнули, что туристам ничего не угрожает.

Ведомство прокомментировало "апокалиптические" кадры с горами, охваченными огнем, которые распространяются по соцсетям.

"Следует учитывать, что Кемер – туристический регион, где высокие горы наиболее близко подходят к побережью, и от этого при позиции фотографа на берегу или с трассы Кемер-Анталья (проходящей по берегу) создается обманчивое впечатление, что "огонь почти у отелей", - заявили в АТОР.

Пожар в регионе Кемер (провинция Анталья) возник вечером 24 июля примерно в 40 км от города Кемер, в горной лесистой местности. Из-за ветра и жары он достаточно быстро распространялся, был эвакуирован ряд домов в горных поселках.

К тушению пожаров в горах привлечены около 200 пожарных и сотрудников муниципальных служб, применяется авиация (10 самолетов и 22 вертолета).

Также лесные пожары в Турции зафиксированы в провинциях Маниса и Кахраманмараш, которые почти не посещаются иностранными туристами, в отличие от Антальи.