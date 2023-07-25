25 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: admtyumen.ru

2 тысячи российских IT-компаний лишились аккредитации в Минцифры

Минцифры России продлило аккредитацию 17 тыс. IT-компаний. В прошлом году ведомство изменило правила аккредитации, после чего само проверило часть компаний на соответствие критериям. Проверка продлилась до 21 июля.

"Место в реестре сохранили более 12 тыс. IT-компаний, получающих налоговые льготы, и еще 5 тыс. организаций, которые дополнительно представили данные о соответствии необходимым требованиям: по уровню зарплаты и доле доходов от IT-деятельности.

"Около 2 тыс. компаний не смогли сохранить аккредитацию, потому что уровень зарплаты у них не соответствовал среднему по стране или региону, где они зарегистрированы. При этом в рамках проверки брался меньший из двух вариантов", - говорится в сообщении министерства.

По данным Росстата, средняя зарплата по России в III и IV кварталах прошлого года составляла 61,4 тыс. и 71,4 тыс. руб. соответственно.

Требования по проверке зарплаты распространялись только на те компании, которые не зарегистрировали свои продукты в реестре российского ПО. В случае наличия у компании ПО в реестре требования по уровню средней зарплаты на нее не распространяются. Всего в реестре ПО зарегистрировано 17217 продуктов от 6264 компаний.

Компании, которые не прошли проверку, могут подать заявление на аккредитацию повторно, отметили в Минцифры. Те, кто не прошел по критерию заработной платы, могут зарегистрировать свой продукт в реестре ПО. В случае подачи заявления до 25 октября средняя зарплата во II квартале в компании должна быть выше средней по России за I квартал 2023 года — 66,8 тыс. руб. — или средней по региону, которая может быть меньше средней по стране.

Теги: It-компания, аккредитация, минцифры


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