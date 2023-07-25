Минфин РФ направит деньги в ДНР для выплаты семьям погибших участников СВО

25 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК Свердловская область ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Минфин РФ направит деньги в ДНР для выплаты семьям погибших участников СВО

Министерство финансов РФ совместно с группой по социальной и правовой защите участников СВО партии "Единая Россия" прорабатывают возможность оказания финансовой поддержки ДНР за счет федерального бюджета. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Ранее сообщалось, что родственники не могут получить выплаты за погибших близких в зоне СВО из-за пустующей казны ДНР. С такой проблемой к парламентарию обратился житель Республики, чей сын погиб в ходе боевых действий. Тогда Иванов направил информацию в свою партийную группу, которая выяснила, что проблема затрагивает значительное количество граждан. Тогда и было решено обсудить вопрос с Минфином о финансовой поддержке ДНР и выполнении гарантий в отношении участников СВО.

"Решение проблемы одного человека поможет решить проблему сотен людей. Что касается обратившегося ко мне отца погибшего военнослужащего, то выплату он получил. По линии Минстроя и ЖКХ из федерального бюджета переведены соответствующие ассигнования в бюджет ДНР. Более того, его случай поможет сейчас системно решить проблему с выплатами в республике. Партия, федеральные органы исполнительной власти, власти ДНР не замалчивают проблемы. Все понимают: мы в одной лодке и плывем одним курсом. Если затруднения возникают, то надо друг другу помогать", - написал Иванов.

Теги: Минфин, Иванов, выплата, СВО, ДНР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2023 10:36 Мск Жителю ДНР не выплачивают компенсацию за погибшего на СВО сына из-за опустевшей казны

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети