Минфин РФ направит деньги в ДНР для выплаты семьям погибших участников СВО

Министерство финансов РФ совместно с группой по социальной и правовой защите участников СВО партии "Единая Россия" прорабатывают возможность оказания финансовой поддержки ДНР за счет федерального бюджета. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Ранее сообщалось, что родственники не могут получить выплаты за погибших близких в зоне СВО из-за пустующей казны ДНР. С такой проблемой к парламентарию обратился житель Республики, чей сын погиб в ходе боевых действий. Тогда Иванов направил информацию в свою партийную группу, которая выяснила, что проблема затрагивает значительное количество граждан. Тогда и было решено обсудить вопрос с Минфином о финансовой поддержке ДНР и выполнении гарантий в отношении участников СВО.

"Решение проблемы одного человека поможет решить проблему сотен людей. Что касается обратившегося ко мне отца погибшего военнослужащего, то выплату он получил. По линии Минстроя и ЖКХ из федерального бюджета переведены соответствующие ассигнования в бюджет ДНР. Более того, его случай поможет сейчас системно решить проблему с выплатами в республике. Партия, федеральные органы исполнительной власти, власти ДНР не замалчивают проблемы. Все понимают: мы в одной лодке и плывем одним курсом. Если затруднения возникают, то надо друг другу помогать", - написал Иванов.